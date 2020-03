Wimbledon rumbo a la cancelación

Wimbledon, el torneo de tenis más importante del mundo, que este año estaba programado del 29 de junio al 12 de julio, será cancelado por el brote de coronavirus y recién volverá a jugarse en 2021, según expresó Dirk Hordoff, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis. La información oficial por parte del All England Lawn Tennis Club se producirá este miércoles, según le dijo Hordoff a Sky Sports.

Además, el dirigente manifestó que al igual que lo que sucedió con la temporada de polvo de ladrillo, los torneos correspondientes a pasto/hierba serán cancelados. Estos son Stuttgart, Hertogenbosch, Halle, Queen’s, Mallorca, Eastbourne y Wimbledon.

Hordoff, que forma parte de la directiva de ATP y WTA, dio por hecho que Wimbledon no se celebrará: «No hay duda sobre ello». Aunque la pandemia remita, la globalización del tenis en combinación con las restricciones de viaje impuestas desde muchos países haría inviable que se desarrollara. «Sería surrealista imaginar que con las restricciones de vuelos que tenemos se pueda celebrar un torneo internacional de tenis al que viajan miles de personas: jugadores, entrenadores, fisios, jueces, aficionados…», relató.

El aplazamiento, en principio, no se contempla, aunque quedan liberadas dos semanas por la cancelación de los Juegos de Tokio, del 24 de julio al 9 de agosto. El otoño, con sólo dos pistas cubiertas, y el lluvioso clima británico está descartado. «Wimbledon no se podría aplazar porque la hierba estará muy húmeda», explico Hordoff. Sería la primera vez que el Grand Slam del All England no se disputara desde 1945, debido a la II Guerra Mundial.

Además, Hordoff detalló el incendio generado en el tenis por la decisión unilateral de Roland Garros de llevar al torneo del 20 de septiembre al 4 de octubre. Unas fechas que siguen sin admitir ATP y WTA. Andrea Gaudenci, presidente de ATP, ya amenazado a Roland Garros con retirarle los puntos (Rafa Nadal defiende 2.000) este año y venideros si no se atiene a razones. «Los dirigentes de la ATP y la WTA han sido claros. La forma de actuar de Roland Garros no es aceptable. Si hay oportunidad de que se juegue, todos estaremos contentos. Pero su forma de anunciarlo, la ausencia de previas, las fechas… ¡Eso no funciona así! Si empieza a funcionar así sería la muerte del tenis», expuso el alemán. De momento, el US Open (24 agosto-13 septiembre) se mantiene en el calendario.