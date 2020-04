Wolkowyski y su crudo relato del coronavirus: «Nunca sentí tanto miedo en mi vida»

El ex basquetbolista Rubén «Colo» Wolkowyski se acaba de recuperar del coronavirus. El jugador, que formó parte de aquella Generación Dorada que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, hace un año y medio se instaló en España junto a su familia y este jueves confesó que contrajo Covid-19.

En diálogo con A24, aclaró que la pasó muy mal en las primeras etapas de la enfermedad, que luego derivó en una neumonía y lo llevó, incluso, a temer por su vida. «Tuve casi ocho días con fiebre muy alta, realmente es algo muy fuerte, muy destructivo por dentro”, dijo el Colo.

«El malestar es muy diferente. Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo. El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja, la tos es tirando a seca», siguió el oriundo de Castelli, Chaco, que en 1999 se convirtió en el primer jugador argentino en fichar con una franquicia NBA​, los Seattle SuperSonics. «Pasaron ocho días en los que tuve una mejoría de la fiebre, al noveno me levantó a casi 40 grados de nuevo y el médico me dijo que el virus me hizo una neumonía», explicó Wolkowyski.

«Es la primera vez en mi vida que tengo miedo. Nunca había tenido miedo a nada, ni de salir a jugar ni de salir a entrenar, pero esto es realmente destructivo. No me dejaron internado, porque la falta de aire que yo tenía no era para estar entubado, sino para estar en casa. Pero si te agarra débil, esto te llevó para otro lado», dijo sobre sus sensaciones en medio de la pandemia.

El Colo se retiró en el 2015 tras una larga trayectoria que incluyó Liga Nacional, Europa y la NBA. Aún en aislamiento por 14 días más, sigue el proceso de curación definitiva. «Los especialistas dicen que después de que se te van los síntomas, tu cuerpo formó el anticuerpo y ya no es necesario hacer el test, pero yo lo voy a hacer para quedarme tranquilo y saber que no contagio más», cerró el Colo.