Yankelevich salió al cruce contra Rivas sobre su baja en «Casados con hijos»

El personaje de María Elena que Érica Rivas personificó en Telefe cuando «Casados con hijos» salió al aire en 2005 fue uno de los más relevantes a la hora de analizar la totalidad de la sitcom. Sin embargo, hace unos días se supo que en la puerta del teatro Gran Rex se retiró la foto de la actriz y se dejó un agujero (estético) entre el resto de los actores.

Se pudo dialogar con fuentes vinculadas a la producción de la obra, quienes ratificaron: «En enero 2021 van a estar los protagonistas que habían firmado contrato Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato , Marcelo De Belis y Darío Lopilato». Y sobre Rivas señalaron: «El personaje de María Elena no va a estar porque Ériva Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó, por lo que en enero 21 van a estar solo los 5».

Ahora, desde su cuenta de Instagram, la actriz explicó por qué no estará en la versión teatral de la exitosa comedia.

«Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír», comenzó Érica su descargo. «Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro», prosiguió la actriz.

Luego, niega que ella haya decidido bajarse del proyecto como se indicó en algunos portales y si bien no había firmado contrato, la actriz aseguró: «Quiero aclarar que no no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex, y no es verdad que otros proyectos laborales me impidan hacerlo (…) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno que se les preguntara a ellos por qué tomaron esa decisión».