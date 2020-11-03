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104 NUEVOS CASOS DE COVID EN SALTA Y LAS MUERTES SUMAN CASI 800

De acuerdo a los últimos datos que brindó el Ministerio de Salud provincial respecto a los contagios de coronavirus, la curva continua plana. En un día, Salta registró 104 nuevos casos de Covid-19 y las muertes totales por la enfermedad suman casi 800.

Según el reporte epidemiológico del Gobierno de la Provincia, la provincia acumuló 104 casos en las últimas 24 horas. Del total de estos pacientes infectados, 61 son sospechosos; son de contacto estrecho y el resto se encuentra bajo investigación de las autoridades sanitarias.

Las muertes por Covid-19 siguen en ascenso y el total de fallecimientos se ubicó en 798. El número de infectados llegó a 18.855, pero ya se encuentran recuperadas 16.151 personas. Hay 156 pacientes internados en terapia intensiva y 69 de ellas están con asistencia respiratoria mecánica.

EL DETALLE:

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 403
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 74
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 173
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 78
CACHI 0 56
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 255
CAFAYATE 9 255
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 62 9447
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 58 9038
VILLA SAN LORENZO 4 388
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 835
CERRILLOS 0 575
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 238
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 255
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 1 146
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1113
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 0 123
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 797
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 1868
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 221
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 331
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 28
GUACHIPAS 0 28
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 223
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 3
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 189
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 33
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 1 321
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 1 258
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 49
ALUMBRE 1 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2312
AGUAS BLANCAS 1 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 3 101
PICHANAL 0 101
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1759
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 203
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 2 26
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 119
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 118
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 759
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 361
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 79
ROSARIO DE LERMA 1 316
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 44
ANGASTACO 0 22
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 104 18855

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