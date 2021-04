11.10: SIN NOVEDADES DE FABIANA : “NO DESCARTAMOS NADA”

El Sub Director General de Seguridad Crio. Gral Lisandro Cejas Iriarte, a cargo del operativo en la Quebrada de San Lorenzo informó que en la jornada de hoy se empezó con el descenso por los barrancos en búsqueda de Fabiana.

“No hemos dejado la búsqueda. Es muy difícil poder descender desde los distintos precipicios”. Indicó.

“Con las múltiples posibilidades o hipótesis que se nos dan, no descartamos ninguna de ellas” confirmó.

Cejas remarcó “Tenemos muchos senderos, varios marcados por vacunos, no descartamos ninguno de ellos”

El comisario brindó especificaciones con respecto al terreno señalando que a 5 o 10 metros no se ve absolutamente nada. “No vamos a pensar nunca lo peor, pero no lo podemos descartar, por eso en ningún momento de la noche se ha dejado de buscar”

“A las 5 hicimos el ultimo descenso a las 6:15 volvió el ultimo grupo. A las 7 se hizo la redistribución con 14 grupos conformados, cada uno con un jefe que es personal policial”.

Asimismo comunicó que se esta montando en el paraje Laguna Seca una base de operaciones, donde ya se estableció comunicación.

“El testimonio de los jóvenes si ha servido” dijo Cejas añadiendo que los jóvenes no están en el lugar de la búsqueda ya que están a disposición de la fiscalía.

“El sobrevuelo es otro recurso, pero se dificulta por la vegetación, por lo que es yunga, a 5 mts que se baja se esta en un precipicio con una oscuridad total” remarcó.

“No descartamos nada, el otro parte lo vamos a tener a hs 18” volvió a insistir.

Hay 5 mapas establecidos georeferenciales. “Nunca vamos a perder la esperanza” finalizó.