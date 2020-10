MACABRO CRIMEN DE UN PRODUCTOR RURAL

Todo ocurrió ayer poco antes del anochecer cuando Juan Carlos “Bicho” Donato, un hombre de 69 años, se quedó solo en la propiedad mientras su esposa y su cuñado salían a dar un paseo. Según revelaron desde la Fiscalía a este medio, menos de una hora después la mujer regresó y notó algo extraño: las luces de la casona estaban apagadas, algo llamativo ya que estaba completamente oscuro. De pronto, la esposa escuchó ruidos que provenían de un pequeño lavadero que tienen al costado de la vivienda y se acercó para ver qué pasaba. Fue entonces que lo peor pasó.

“Bicho, Bicho, abrí”, le decía la esposa, y comenzó a golpear la puerta para acceder al lugar. “¡No, No!”, contestó una persona del otro lado del pequeño cuarto para luego gritar algunas oraciones sin sentido. Asustada, la mujer comenzó a empujar la puerta pero alguien le impidió entrar. Segundos después, salió a toda velocidad un hombre, con el torso descubierto y descalzo, para escabullirse por el campo con rumbo desconocido. El cuñado, por su parte, corrió hasta la casa de un vecino para llamar a la policía. Hasta ese momento ni siquiera se imaginaban el horror con el que se iban a encontrar, aunque sí sabían que algo malo había pasado.

Dentro del lavadero se encontraron con una escena espeluznante. Según palabras del investigador, “parecía una película de terror”: habían cortado el rostro de Donato y el cuerpo estaba rodeado de parte de sus vísceras. Al costado había un cuchillo filoso, que ya está confirmado que se trató del arma homicida. “ Era una laguna de sangre. El asesino le cortó el maxilar, le introdujo la mano por la laringe y le sacó parte del corazón, del hígado, del estómago, de los intestinos. Todas las vísceras. Le extirpó los órganos”, describió con crudeza el funcionario judicial

Donato tenía la cara cortada por la mitad. Ya no tenía nariz. Estaba completamente desfigurado. Hay un dato que todavía no se pudo confirmar: Donato aparentemente habría muerto producto de un golpe contundente en la cabeza. Esto supondría que el asesino mutiló el rostro y extrajo los órganos ya con el hombre muerto. Son datos que se van a terminar de revelar cuando la autopsia se haga completamente.

Dentro de las certezas que tiene el fiscal Tanús es que fue una sola persona la que mató al productor agropecuario y que aparentemente estaba “enajenada”. Es decir, fuera de sí. En la escena del crimen encontraron una remera rosa y una zapatilla. Además, el autor dejó huellas de sangre con la forma de sus pies.

“Esas marcas tienen 22 centímetros, por eso presumimos que no es un persona de gran estatura. Además nos quedó su remera. El tipo huyó en cuero y descalzo”, describió el investigador a este medio. Esos elementos encontrados en el lugar son por el momento las pistas más firmes. Durante la mañana de hoy, informó el ayudante fiscal, declararon la esposa y el cuñado.

Lo que sí aún se desconoce es el móvil del hecho. En la casona de Donato, conocido productor rural de la zona y padre de tres hijos, no faltaba ningún elemento. La persona que lo mató no quería robarle, quería asesinarlo. Lo extraño –admite el colaborador del fiscal– es que el hombre de 69 años no tenía deudas y no había recibido amenazas de ningún tipo que explicaran del alguna manera los motivos de la saña con la que fue asesinado.