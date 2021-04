3.600 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EL FIN DE SEMANA

Detectaron y clausuraron 11 fiestas clandestinas. Labraron en total 888 actas de infracciones por distintos incumplimientos a las medidas preventivas dispuestas para resguardar la salud pública. El 45% fueron por no usar tapaboca y el 38% por circular fuera del horario permitido.

Policías de todas las jurisdicciones de la provincia realizaron entre ayer y las 6 am de hoy 3626 controles de seguridad sanitaria en el marco del Operativo de Seguridad Sanitaria Covid-19.

En este contexto los efectivos realizaron patrullajes en barrios, controles en accesos a las distintas localidades y supervisaron locales comerciales y gastronómicos.

Detectaron y clausuraron 11 fiestas clandestinas, la mayoría en Salta, Tartagal y Joaquín V. González. En todos los casos se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

En total se labraron 888 actas de infracciones por distintos incumplimientos a las medidas sanitarias preventivas. El 45 % fueron por no usar tapaboca obligatorio y el 38 % por circular entre la 1 am y las 6 am.

También se supervisó el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en 403 locales comerciales y gastronómicos, 12 fueron infraccionados por incumplimientos varios y 8 clausurados.

Entre otras acciones de seguridad sanitaria, policías de las distintas localidades realizan trabajos de concientización, en distintos barrios y espacios de recreación, sobre las medidas de protección y la vital importancia de cumplirlas en todos los ámbitos.

Cabe destacar que en 394 día de Emergencia Sanitaria la Policía de Salta realizó 819. 284 procedimientos de seguridad sanitaria, el 39% de operativos corresponden al año 2.021.