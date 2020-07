7 ACTIVIDADES A DISTANCIA QUE PUEDES HACER CON TU PAREJA PARA QUE NO SE ENFRÍE LA RELACIÓN

Quedarnos en casa es una de las mejores medidas de prevención contra el COVID-19. Esta sencilla e importante acción nos permite evitar el contagio masivo del coronavirus y así aplanar la curva y no saturar los servicios médicos.

Uno de los mayores desafíos que puede presentarse es tener que sobrellevar el encierro lejos de tu pareja. Aunque también vivirlo con tu ser amado puede ser un dolor de cabeza.

Por eso te compartimos los siguientes tips:

#1 Dénle un nuevo valor a las videollamadas

Gracias al avance de la tecnología ahora tienes la oportunidad de ver la carita de tu pareja de inmediato con una videollamada.

Hay que ser conscientes que ahora que muchos estamos encerrados, la monotonía reina y las novedades suelen brillar por su ausencia, por lo que muchas veces podemos llegar a ese incómodo momento de no saber qué platicar.

La psicóloga y experta en relaciones Lissy Ann Puno recomienda establecer un tiempo y horario para tener citas por videollamada o FaceTime.

#2 Vean series o películas juntos

Extensiones como Netflix Party será tu aliado ideal para poder disfrutar con tu pareja al mismo tiempo el episodio o película. Juntos podrán disfrutar de un maratón en sintonía y con la facilidad de un chat en pantalla para poder compartir sus opiniones.

Si no quieres ocupar este tipo de extensiones de Google, puedes dedicar una de sus videollamadas para este tiempo de cine y televisión a distancia.

#3 Conversaciones más profundas

El hecho de no tener mucho que hablar porque parece que no está pasando nada importante en nuestras vidas no quiere decir que la comunicación constante con tu pareja se cancela.

Ahora sus conversaciones pueden ser más profundas. Aprovechen el tiempo de sobra y la tranquilidad del hogar para abrirse sobre temas que luego en el día a día no tienen cabida, desde cuál es el trabajo de tus sueños hasta anécdotas infantiles que los han marcado.

#4 Apuesten por juegos en línea

Si ambos son gamers fácilmente pueden compartir sesiones de juego en línea. No obstante, si no son fans de los videojuegos también existen otras apps como House Party donde hay otro tipo de juegos que pueden disfrutar juntos como Heads Up!, Trivia, Quick Draw y Chips and Guac.

#5 Hagan ejercicio juntos

Ahora abundan muchísimos Instagram Lives o videos en YouTube que motivan a emprender una vida fit. Hacerlo juntos puede ser mucho más fácil.

Pueden optar por algún reto fitness, por conectarse al mismo tiempo a un Live, etc.

#6 Sorpréndanse

Siempre es bonito recibir un mensajito espontáneo. El corazón se siente abrazado con cuando recibimos un sencillo ‘te amo’ o una foto que diga ‘esto me recordó a ti’.

También pueden demostrarse algún detalle con envíos a domicilio como flores, comida, cartas o cualquier otra sorpresa que sepas que le va a alegrar el día.

#7 Aprendan juntos

Internet puede ser su cómplice para aprender algo nuevo. Existen cientos de cursos, vídeos y demás que los pueden motivar a descubrir una nueva habilidad juntos.