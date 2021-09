8 DÍAS DESAPARECIDO EN LOS CERROS: HABLA EL TÍO DE DAVID SULCA

David Sulca, un joven de Campo Quijano, desapareció el 15 de este mes. Lo último que supo su familia, que radicó la denuncia de desaparición recién el 18, es que David había salido con sus animales hacia Las Capillas a 4.000 metros de altura y en medio de los cerros para hacer pastar a sus animales. Esto era algo común en su entorno.

“Los padres y los hermanos son los que más lo extrañan, siempre iba para ahí. Ya conocía el lugar. Yo creo que llevaba los animales ahí para que vayan a pastar y los dejaba unos días ahí. Las Capillas es un lugar que queda lejos y se puede ir a pescar. Si vas por ahí tenés que ir bien preparado”, comentó Daniel Tapia, tío de David.

“Los animales y las pertenencias de él si se encontraron, a él no lo encuentran no más.En cuanto a lo que Pueden haber ocurrido muchas cosas. Se habrá caído, habrá tomado otro rumbo. Estoy escuchando mensajes, y de lo que encontraron no hay nada. Solo encontraron monturas y esas cosas. No sabría decirte donde está, podría haber ocurrido un accidente”, finalizó el tío.