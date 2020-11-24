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89 CASOS DE COVID-19 EN UN DÍA EN SALTA Y LAS MUERTES SUMAN 964

La pandemia sigue azotando a Salta, pero la curva de contagios se mantiene estable. En un día se reportaron 89 nuevos casos de Covid-19 en la provincia y las muertes suman 964.

El coronavirus comenzó a dar tregua en Salta hace unos días y la situación parece haber llegado a su meseta. Este martes, el Ministerio de Salud informó 89 nuevos casos: 63 de ellos son sospechosos; 8 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.

Por otro lado, los decesos por Covid-19 sumaron un total de 964 desde que inició el confinamiento. Los contagios ascienden a 20.655 en toda la provincia, pero ya se encuentran recuperadas 18.100 personas. Actualmente solo hay 97 pacientes internados en terapia intensiva y 42 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica.

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 24/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 522
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 111
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 236
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 109
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 357
CAFAYATE 3 357
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 51 10061
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 51 9631
VILLA SAN LORENZO 0 409
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 922
CERRILLOS 0 624
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 269
SAN AGUSTIN 0 26
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 293
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 119
EL CARRIL 2 171
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1168
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 191
COBOS 0 8
EL BORDO 0 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 829
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 2032
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 284
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 193
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 166
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 363
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 971
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 5 87
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 5 26
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 232
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 212
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 161
LA VIÑA 1 41
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 0 463
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 41
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 382
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 54
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 18
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 2469
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 277
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 1 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1868
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 215
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 20
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 1 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 187
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 184
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 846
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 387
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 95
ROSARIO DE LERMA 3 361
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 96
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 41
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 13
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 39
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 7 14
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 3 7
TOTALES 89 20655

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