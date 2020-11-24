89 CASOS DE COVID-19 EN UN DÍA EN SALTA Y LAS MUERTES SUMAN 964

La pandemia sigue azotando a Salta, pero la curva de contagios se mantiene estable. En un día se reportaron 89 nuevos casos de Covid-19 en la provincia y las muertes suman 964.
El coronavirus comenzó a dar tregua en Salta hace unos días y la situación parece haber llegado a su meseta. Este martes, el Ministerio de Salud informó 89 nuevos casos: 63 de ellos son sospechosos; 8 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.
Por otro lado, los decesos por Covid-19 sumaron un total de 964 desde que inició el confinamiento. Los contagios ascienden a 20.655 en toda la provincia, pero ya se encuentran recuperadas 18.100 personas. Actualmente solo hay 97 pacientes internados en terapia intensiva y 42 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica.
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 24/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|4
|522
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|111
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|4
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|32
|GAONA
|0
|4
|GENERAL PIZARRO
|0
|9
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|236
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|109
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|3
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|86
|CACHI
|0
|63
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|3
|357
|CAFAYATE
|3
|357
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|51
|10061
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|51
|9631
|VILLA SAN LORENZO
|0
|409
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|922
|CERRILLOS
|0
|624
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|269
|SAN AGUSTIN
|0
|26
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|2
|293
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|119
|EL CARRIL
|2
|171
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1168
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|191
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|135
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|0
|829
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|2
|2032
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|284
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|1
|193
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|1
|166
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|363
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|971
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|36
|GUACHIPAS
|0
|36
|DEPARTAMENTO IRUYA
|5
|87
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|60
|ISLA DE CAÑAS
|5
|26
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|232
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|58
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|173
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|28
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|22
|LA CANDELARIA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|26
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|25
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|2
|212
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|161
|LA VIÑA
|1
|41
|TALAPAMPA
|0
|10
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|224
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|194
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|463
|AGUA BLANCA
|0
|3
|EL GALPON
|0
|41
|EL TUNAL
|0
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|19
|SAN JOSE DE METAN
|0
|382
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|54
|ALUMBRE
|0
|2
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|3
|MOLINOS
|0
|18
|SECLANTAS
|0
|20
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|5
|2469
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|277
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|119
|PICHANAL
|1
|112
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|4
|1868
|URUNDEL
|0
|42
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|215
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|95
|LA UNION
|0
|20
|LOS BLANCOS
|0
|4
|MISION LA PAZ
|0
|1
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|1
|30
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|187
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|184
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|4
|846
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|1
|387
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|95
|ROSARIO DE LERMA
|3
|361
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|96
|ANGASTACO
|0
|42
|ANIMANA
|0
|41
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|13
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|10
|39
|ACOYTE
|0
|4
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|LOS TOLDOS
|7
|14
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|3
|7
|TOTALES
|89
|20655