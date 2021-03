8M, MARCHA VIOLENTA: “HABÍA PERSONAS QUE NO SERÍAN DE SALTA”

Miguel Velardez, vocero de la Policía de la Provincia, explicó cómo se realizó el operativo de seguridad en torno a la marcha del 8M, por el Día Internacional de la Mujer, que terminó de forma violenta en las puertas de la Catedral. El comisario dijo que “había personas en la manifestación que no serían de Salta”.

“Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores y la planificación puesta en práctica, ayer hubo una gran cantidad de efectivos para evitar que haya enfrentamientos. Por esa razón se trabajó, sobre todo con el Centro de Videovigilancia, en la marcha de mujeres e hicimos hincapié a la tarde, en distintos puntos de la ciudad”, dijo Velardez por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

Luego confirmó que en la Plaza 9 de Julio hubo aproximadamente 2 mil personas manifestándose. “Se han registrado varios incidentes, muchos agravios y provocaciones. Hubo agresiones a modo de provocación. Cuando fue necesario se fueron inyectando recursos de otras áreas operativas; se volvió a recuperar el vallado para evitar más daños en el edificio de la Catedral”, agregó.

El vocero de la Policía confirmó que rociaron combustible en las escaleras de la Catedral, e incluso arrojaron una bomba molotov y que eso quedó registrado en las cámaras de seguridad. Además indicó que hubo dos mujeres policías lesionadas, pero que las lesiones no fueron de gravedad, aunque ambas están bajo observación.

“HAY PERSONAS QUE NO SERÍAN DE SALTA Y PARTICIPARON DE LA MARCHA”

“Seguramente la pregunta es por qué no se hacen detenciones. En el contexto del Día de la Mujer, seguro íbamos a tener un desenlace peor de lo que hemos registrado. En principios se observa que hay personas, por la tonada de la voz, que no serían oriundas de nuestra provincia, pero es solamente una hipótesis: que había personas que no eran del norte del país. Hay algunas personas que no serían de Salta”, indicó Miguel Velardez sobre el acontecimiento que sucedió ayer en la Catedral de Salta y que terminó de forma violenta.

“A nivel nacional hubo marchas y provocaciones, en todas las provincias. La situación, igualmente, estuvo todo el tiempo controlada. En el caso de ser necesario se iba a proceder, pero no es conveniente hacer ni siquiera un proceso de identificación en ese momento, para evitar un desorden de mayores magnitudes. Ese es el criterio, tener un nivel de tolerancia superior al normal y nos quedan los registros en las cámaras de seguridad. No hay una intervención del fiscal hasta el momento. Tiene que haber una denuncia para que haya una intervención penal. Siempre se invita a los damnificados a realizar la denuncia”, finalizó.