9° FECHA DE LA LIGA PROFESIONAL: BOCA VS. RACING DESDE LAS 20:15 HS.

El xeneize y la academia, dos en ascenso y recuperación y con nuevos técnicos que imprimieron cambios, juegan el duelo destacado del domingo, a las 20.15 en la Bombonera. Y Lanús buscará no perder la punta cuando visite a Aldosivi, en Mar del Plata, a las 15.45. También juegan Arsenal-Defensa, Vélez-Godoy Cruz y Central Córdoba-Rosario Central.

Boca, que inició exitosamente el ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador, recibe hoy a Racing, que también cambió de DT con la llegada de Claudio Úbeda y cumple una buena campaña, en el clásico que propone la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.El encuentro se jugará a las 20.15 en la Bombonera, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por TNT Sports.

El xeneize dejó atrás el ciclo de Miguel Russo, quien fue reemplazado por Battaglia, un ídolo del club que asumió con el pie derecho e hilvanó dos victorias consecutivas, como local sobre Patronato (1-0) y en Vicente López frente a Platense (3-1).

Boca tiene 10 puntos en el campeonato y asumirá un desafío de riesgo ante Racing, que suma 15 unidades y transitó una situación con aristas similares, ya que asumió Úbeda en reemplazo de Juan Antonio Pizzi, quien sufrió mucho desgaste durante el año y su ciclo finalizó tras la derrota en el clásico ante Independiente (1-0).

La llegada de Battaglia renovó las ilusiones en Boca y en sus primeros dos partidos el equipo mostró una mejor actitud, con mayor predisposición para buscar desequilibrar en campo contrario y variantes ofensivas.Esa mejoría en la generación de juego, el gran déficit del ciclo de Russo, más la presencia de un “9” de área como el juvenil Luis Vázquez, el aporte de Norberto Briasco y la recuperación del cordobés Cristian Pavón, pese a ser suplente, es lo saliente del ciclo Battaglia.

Para recibir a la academia el joven DT hará un par de retoques en el equipo con relación a la formación que le ganó a Platense: es probable el ingreso del colombiano Jorman Campuzano o de Esteban Rolón en el mediocampo por Alan Varela, mientras que si Briasco no se recupera de una molestia le dejará su lugar a Pavón.

En Racing, Úbeda contará con los regresos de Eugenio Mena y Javier Correa, en reemplazo de Fernando Prado y Enzo Copetti.

Villa, contra el Consejo del Fútbol: «No me atienden el teléfono» El delantero colombiano Sebastián Villa, quien abandonó en forma unilateral los entrenamientos de Boca y se marchó a su país, subrayó que Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de fútbol del club “no le contestan”, y adelantó, en su regreso a la Argentina, que espera resolver pronto su situación.“No hablé con nadie del cuerpo técnico, Riquelme y el Consejo de fútbol no me contestan”, disparó el delantero desde el aeropuerto de Ezeiza, en su regreso al país tras su extensa licencia de 20 días.