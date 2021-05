9 FIESTAS CLANDESTINAS CLAUSURADAS DURANTE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD SANITARIA

Entre la tarde de ayer y las 6 am de hoy la Policía realizó 3.937 operativos de seguridad sanitaria. Detectaron 1.047 incumplimientos a las normativas preventivas dispuestas para resguardar la salud pública provincial. El Ministerio de Seguridad intensificó los controles de seguridad sanitaria en toda la provincia tras el comportamiento epidemiológico que registran distintas localidades. Entre la tarde de ayer y las 6 am de hoy la Policía realizó 3.937 procedimientos de control integral en el marco del Operativo Covid 19. Las distintas Unidades Regionales de la provincia hicieron patrullajes de seguridad urbana, controles vehiculares, controles de bioseguridad en comercios y locales gastronómicos, y realizando distintas tareas preventivas. Labraron en total 1.047 infracciones por distintos incumplimientos a las disposiciones establecidas por el Comité Operativo de Emergencia. De las cuales 365 fueron por no respetar el uso obligatorio fundamental del tapa boca. En este marco se detectaron 9 fiestas clandestinas, la mayoría en Oran. En todos los casos intervino la Fiscalía correspondiente. Cabe destacar que las sanciones económicas pueden ser de hasta 135 mil pesos a quienes organicen y participen de fiestas clandestinas atentando contra la salud pública según disponga el Ministerio Público Fiscal acorde a la Ley Provincial 8.206. Las multas se fijan en días de sanción y por fiestas clandestinas la Ley indica de 40 a 400 días de sanción. En lo que va del año la Policía de Salta realizó 411.384 operativos de seguridad sanitaria a fin de dar cumplimiento a las disposiciones exigidas por la situación epidemiológica de la provincia.