A CINCO MESES DE SEPARARSE DE JULIÁN SERRANO, MALENA NARVAY SE VOLVIÓ A ENAMORAR

La actriz se separó antes de que comience la cuarentena obligatoria de coronavirus de Serrano y se volvió a instalar a la casa de sus padres. Ahora, unos meses más tarde confesó que volvió a apostar al amor.

Malena Narvay asegura que ya no es la misma mujer que era hace un año atrás. No solo la separación de Julián Serrano la cambiaron sino la vuelta a la casa de sus padres y el reencontrarse con sí misma.

“Antes de la cuarentena solía compartir algunos días con mi ex novio. Sucede que como relación se terminó antes, me vine a la casa familiar”, reveló a la revista Gente.

La actriz hace un par de meses puso punto final al vínculo con el actor al que prefiere no mencionar, aunque admitió que le dolió mucho. “Salí. Cuando me relajé, arranqué a componer. Además toco la guitarra, el piano y armo nuevos singles en equipo, vía remota”, dijo y agregó sobre sus planes: “No planeo mudarme sola hasta 2021, o mejor 2022”.

“Mis días en casa me remontan a aquello (su infancia). Es un ambiente que extrañaba y me viene ayudando a redescubrirme, alimentar mi sed de crear y despertar los sueños de aquella nena. ¡Me había olvidado que vivo de lo que siempre deseé! Y me puse a meditar y a practicar yoga. Acá adentro vengo creciendo de golpe, evolucionando. La Malena del año pasado y la de éste son muy distintas”, afirmó.

Sobre su separación quiso hablar poco, pero se animó a esbozar: “Estoy bien, apuntando para adelante y deseándonos lo mejor a ambos. Ya pasó”.

“¿Habrá vuelta atrás?”, le consultaron y la morocha no dudó en responder; “Mirá, por ahora no lo creo. Hace tiempo que no me siento tan en paz. Pese a que suene a cliché, hoy lo mío es buscar el amor propio, buscarme a mí como amiga. Volví a enamorarme, pero de mí: estoy retomando una relación conmigo misma. Lo necesitaba. Y ojo, que me cuesta enamorarme. Sólo tuve dos novios. Uno, de los 13 a los 19 años, que sigue siendo mi amigo, y el otro, de 2018 a… Bueno, a la fecha sólo pienso en a dónde quiero ir yo y mi carrera con la música y la actuación”.