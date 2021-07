A UN MES DE LA DESAPARICIÓN DE GUADALUPE LUCERO, HABLÓ LA MAMÁ: “YO LA BUSCO CON VIDA”

Este 14 de junio se cumple un mes desde que Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, fue vista por última vez, y su familia convocó a una marcha para este miércoles a las 17 horas. Su madre, Yamila Cialone. “Yo la busco con vida, y me la tienen que devolver con vida. Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida”, pidió.

Entre lágrimas, Yamila responde cómo es un día en su vida desde que Guadalupe no está: “Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, dijo.