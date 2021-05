ABEL PINTOS TIENE CORONAVIRUS: «REPOSO Y A BANCARLA»

El artista contó que dio positivo después de presentar síntomas y que se encuentra aislado.

“Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla”, escribió Abel Pintos esta tarde de sábado para comunicar a sus seguidores de Twitter que había contraído coronavirus. “En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón”, agregó el músico por el mismo medio unos minutos después.

Fue el día después de celebrar en Instagram su nominación a los Premios Gardel. “Me siento muy feliz y agradecido por la nominación mas especial de mi carrera en los @premiosgardel: #piedralibre comparte con grandes canciones la categoría canción del año! Gracias por la consideración. Comparto esta gran emoción con tod@s y cada un@ de ustedes. L@s quiero mucho”, había asegurado el artista que hace unas semanas alegró a sus seguidores al comentar que se había anotado para terminar el secundario.