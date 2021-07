ACTOS DE VANDALISMO EN CASILLAS DE AGUAS DEL NORTE

El presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado informó que no es nuevo el hecho de sufrir vandalizaciones, aunque se incrementó muchísimo este año. Los daños se pueden enumerar de la siguiente manera:

Extracción de bombas de cloración de las instalaciones Robo de cables de cobre para venderlos Robo de cartelería en zonas de bacheo

García Salado comunicó que trabajan con el ministerio de Seguridad, fundamentalmente con el secretario, Benjamín Cruz para tratar de aminorar estos hechos.

“En Salvador Mazza sacan las bombas de cloración, sacan el cloro; nos cortaron el cable en la zona de Yacui, sacaron 50 metros de cable que abastecía hasta Tartagal” contaba García Salado, al tiempo que agregaba que idéntica situación se vivió en Oran donde es constante el robo de cloro para pasarlo por la frontera. En embarcación no solo se produjo el robo de bombas de cloración, sino que además quisieron usurpar terrenos donde están las casillas.

En Pichanal también suceden éstas cosas.

“Todas las semanas estamos haciendo denuncias y exposiciones penales” remarcó García salado.

“Cuando vos repones, explicaba el funcionario, implica volver a poner en funcionamiento el sistema, pero más allá de eso, el que roba los cables corre el riesgo de quedar electrocutado, o algún niño que pase por el lugar donde quedaron cortados éstos”.

En otro orden de cosas, García Salado anunció que se firmó convenio muy beneficioso para la empresa porque no tiene costos, donde se tratará de instalar cámaras en forma directa para ver lo que sucede en este tipo de casillas.

“En algunos lugares se puso rejas, pero las rompen, la gente que hace eso no tiene idea del daño que le provoca a los usuarios, por lo general son zonas alrededor de la ciudad capital, en barrios periféricos, incluso la gente de la empresa tiene problemas para ingresar a esos barrios” detalló.

En cuanto a obras como cambio de cañerías, dijo que ya comenzaron con el llamado a licitación dentro de los fondos con los que cuentan para poder asumir los pagos.

“Con una inversión de 15 millones de pesos quiero comenzar a trabajar en lugares que son los mas dramáticos. Estamos trabajando con Economía y Finanzas para que ellos me ayuden de alguna forma. Ahora me siento atado de manos” expresó García Salado en relación a la situación financiera de la empresa, la cual adjudicó a que la tarifa no se actualiza desde junio de 2019.

Finalmente, García Salado remarcó que se calificó en colores a las zonas de mayores problema, hay zonas en rojo que hay que cambiar en forma inmediata y hay zonas amarillas donde la incidencia es menor con el cambio de cañerías.