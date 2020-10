ACUSAN A ASENTADOS DE ATACAR SALVAJEMENTE UNA VIVIENDA EN BARRIO SAN CALIXTO

Irina Ortiz, vecina de barrio San Calixto, relató que un grupo de personas atacó salvajemente su vivienda. La mujer sostuvo que los atacantes son asentados que están en el barrio desde hace unos meses. “Yo estoy embarazada, me rompieron todo, la ventana, la puerta y me robaron dos celulares”, contó.

Por Canal 9 Multivisión, la mujer explicó que un grupo de personas pertenecientes al asentamiento persiguió a su primo hasta su casa. En este contexto, Irina Ortiz dijo que comenzaron a tirarle piedras a la vivienda hasta que rompieron puertas y ventanas. Luego ingresaron al lugar y hasta le robaron dos celulares. “Mi tía estaba asentada en ese lugar, pero lo corrieron a mi primo y me rompieron todo a mí”, dijo la mujer, quien además está embarazada.

“los vecinos me están apoyando y quieren levantar firmas para que los saquen de ahí”

“Yo no tengo nada que ver con esto, con el asentamiento, tuve miedo, estoy embarazada y me dieron contracciones por esto. No pude dormir en toda la noche por miedo a que vuelvan. Los perjudicados somos nosotros, porque no les dan una respuesta a ellos y pagamos nosotros con estas cosas”, indicó.

Finalmente, Irina Ortiz dijo que los vecinos del barrio quieren juntarse para levantar firmas y que las autoridades saquen el asentamiento del barrio.