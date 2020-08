ADABEL GUERRERO CONFESÓ QUE CONVIVE CON LA EX DE SU ESPOSO

De aquel escándalo inicial cuando empezó su historia de amor con Martín Lamela, a la convivencia. Adabel Guerrero confesó hace pocos horas que por la cuarentena decidieron convivir con la ex pareja de su esposo, Claudia Escobar.

Cuando Adabel conoció a Martín, en 2008, después de haberle comprado un auto en su concesionaria, el flechazo fue inmediato. La naciente historia de amor ocupó algunos programas de televisión dado que la ex del joden aseguraba que seguía casada con él.

El tiempo pasó y la relación entre las mujeres empezó a torcerse. Año a año fueron limando asperezas hasta llevar eso a una amistad. En el 2019, Guerrero salió en Intrusos a hablar de Escobar y a mencionarla como su mejor amiga.

Pero lo que nadie imaginaba es lo que Adabel iba a contar anoche en el “Cantando 2020”: “Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola, con los hijos de Martín, que tuvo con ella…”.

“Hoy es mi mejor amiga. Entonces, decidimos en la cuarentena, ya que ella me cuida a Lola y yo le cuido los hijos a él, que son los hijos de ella, vamos a vivir juntos mientras dure la cuarentena para poder estar juntos. El tema es que sino no los dejan entrar al barrio privado”, agregó.