ADELANTAN LA SESIÓN DEL SENADO Y SUSPENDEN LA DE DIPUTADOS

En el contexto de las próximas elecciones del domingo, desde la Cámara de Diputados y con acuerdo de los bloques, informaron que se suspendió la sesión del día de hoy. Por su parte el Senado adelantará el tratamiento de proyectos para mañana miércoles a las 10 de la mañana.

El calendario indica que es martes, fecha que le corresponde a la Cámara de Diputados de la provincia para reunirse en sesión ordinaria y debatir, analizar y eventualmente aprobar temas importantes o de requerimiento para la sociedad salteña. No obstante, este 9 de noviembre será la excepción. Si bien se estaba esperando la publicación del acta de labor para conocer el temario de proyectos a tratar, éste no llegó con lo cual eso anuncia que la Cámara Baja no sesionará, siendo una razón o condicionante el avenimiento de la jornada electoral del próximo 14 de noviembre.

Consultado sobre cuántas sesiones le quedan en el año a la Cámara, el diputado indicó que son muy pocas como así que será en pocas semanas cuando toque el recambio de legisladores dentro del Poder Legislativo con la entrada de los representantes electos. Además queda pendiente el tratamiento del presupuesto 2021 que, todo indica, será el último proyecto a debatir y con prórroga de las sesiones ordinarias.