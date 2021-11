ADVIERTEN QUE EL GOBIERNO PODRÍA ENTRAR EN DEFAULT CON EL FMI Y AGRAVAR LA CRISIS DEL PAÍS

El ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres no descartó que el Gobierno entre en default con el organismo multilateral en 2022. Además, expresó que la estrategia de negociación oficial para conseguir un nuevo programa de refinanciación de la deuda “se acerca bastante a la torpeza”.

En diálogo con el programa “Lanata sin filtro” de radio Mitre, Torres afirmó que la discusión central no debería focalizarse tanto en la sobretasa que tiene que pagar el país, como insiste el Gobierno, si no en acordar un plan económico que evite una profundización de la actual crisis económica. “Argentina lo que necesita es un programa de reformas, que no se solucionan con una devaluación, sino con un programa económico integral, que no sea un plan de estabilización solamente”, expresó el delegado argentino ante el Fondo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Cuando se le preguntó si existen alternativas más sencillas al programa de 10 años de facilidades extendidas que busca el Gobierno, Torres advirtió: “No descarto la posibilidad de un default con el FMI y eso puede armar un contexto de mayor crisis”.

Sin embargo, aclaró que “también puede ocurrir que se gane algo más de tiempo con financiamiento bilateral para chapotear en el barro y ganar algo de tiempo, o lograr un programa de financiamiento rápido que es una cuota y media en un año. Con eso ganás unos meses, pero sospecho que lo pidieron y no se lo dieron”.

A la vez, consideró que “el FMI podría sacar un conejo de la galera para que la Argentina no caiga en default después de darle el programa más extenso del organismo, que fracasó no porque se hayan incumplido sus metas sino porque se basaba en el supuesto de que Macri sería reelecto y que así podía salir de la crisis”.