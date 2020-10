AFA Y LA LIGA PROFESIONAL ROMPIERON EL CONTRATO CON FOX SPORTS

Los dirigentes de la Liga Profesional y de la AFA, encabezados por Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, resolvieron rescindir la mitad del contrato de los derechos de TV del torneo argentino que estaba en manos de Fox Sports Premium, una decisión que se vino gestando durante los últimos meses. Aducen irregularidades relacionadas con el cambio de dueño de la empresa, que desde 2019 pasó a ser controlada por Disney.

Ahora, el convenio que rige las transmisiones del fútbol establece que AFA y Liga Profesional deben sentarse con TNT Sports y ver si tiene interés en quedarse con todo el fútbol codificado. Una formalidad, claro: las conversaciones, que ya arrancaron hace algunas semanas, continuarán en los próximos días, con pronóstico favorable. Claro que hay otro asunto vinculado a la decisión central que está por verse: si en el nuevo paquete televisivo ingresa la TV Pública, una posibilidad concreta y que el presidente Alberto Fernández ya mencionó unos meses atrás. Sería, de confirmarse, el retorno del fútbol a la pantalla oficial, después de que el programa Fútbol Para Todos hubiese sido rescindido durante el Gobierno de Mauricio Macri. En otro contexto, el nuevo formato podría darle a la TV Pública hasta tres partidos por fecha: uno de viernes, otro de sábado y un tercero de domingo.

La decisión de los directivos se dio este viernes luego de una reunión en la que estuvieron presentes los clubes del AMBA, y con los del interior en la plataforma Zoom. No estuvieron ni River ni Boca, según contaron quienes estuvieron en el encuentro, que duró más de una hora y en el que no todos estuvieron de acuerdo con resolver esta cuestión, tan sensible, apenas dos horas antes del sorteo del nuevo torneo.

La hoja de ruta a futuro habla de la posibilidad de que TNT Sports se quede con todo el contrato tras hacer una oferta económica por la parte que tenía Fox Sports. Luego, tendrá que ser aprobada por la AFA y la Liga Profesional. Todo apunta a que si los dirigentes resolvieron hoy en cadena nacional salirse del contrato es porque no habrá problemas en ponerse de acuerdo con la cadena que hoy comparte las transmisiones: nadie rompe antes de tener asegurado el próximo paso. Otro indicio: en la gráfica de TNT Sports se vio hoy la leyenda “el canal del fútbol argentino”.