Agustín Barajas, la revelación de La Academia: «Me gustaría una final con…»

Agustín Barajas tuvo una semana espectacular tras ser salvado por el público en La Academia 2021, dejando afuera a Rocío Marengo y Lizardo Ponce.

“Todavía no me lo creo, no puedo creer que el público decidiera por mí, luego de enfrentarme a Lizardo, un peso pesado de las redes sociales, y Rocío Marengo, que siempre pensé que era la gran candidata a la final”, comenzó el novio de Hernán Piquín en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez.

“En un lugar con tantas luces necesitas un abrazo y sentirte en familia. Necesitaba abrazar a Hernán cuando supe que gané, él que estaba muy contento por mí además, y sentirme como en casa. Porque allí con tantas luces de repente te sientes muy solo”, añadió.