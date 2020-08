AGUSTINA AGAZZANI CONFIRMÓ SU RECONCILIACIÓN CON AGUSTÍN BERNASCONI

La participante se mostró muy feliz en la pista de Cantando 2020 al reconocer que volvió a apostar al amor con el cantante.

Lo que empezó como una desmentida sobre el supuesto acercamiento de Tyago Griffo a Agustina Agazzani (rumor que había lanzado Laurita Fernández en Cantando 2020), terminó en la confirmación de la reconciliación de la modelo con Agustín Bernasconi.

“Yo estoy en pareja”, remarcó, minutos después de ser presentada en el certamen de canto por Laurita y Ángel de Brito. Y ante la sorpresa de los conductores, agregó: “Sí, volvimos”.

Luego, le envió un mensaje especial al cantante: “Todavía no tengo el título de novia porque ahora corresponde un pedido de noviazgo romántico, bien cursi, él ya sabe. A mi no me hace falta un título para respetarlo, pero sí estoy esperando el pedido”.

“Hicimos la cuarentena en el mismo edificio, después él vive a una cuadra de ahí pero somos vecinos”, cerró Agazzani, dejando en claro que la cercanía con Agustín en plena pandemia ayudó a este final feliz.