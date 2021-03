ALARMANTE: EL SISTEMA DE SALUD DE SALTA ENTRÓ EN EL MISMO ESTRÉS QUE EN JUNIO DEL AÑO PASADO

El gerente del hospital Papa Francisco, Daniel Mamaní, hizo un duro análisis de la situación epidemiológica frente al COVID-19. El médico fue contundente y afirmó que “el sistema de Salud de Salta entró en el mismo estrés que en junio del año pasado”.

“El hospital nunca dejó de tener pacientes. Hoy seguimos recibiendo tanto de Capital como del interior. Lo que es una novedad es que vemos que el promedio de pacientes positivos no desciende y tiene que ver con el relajamiento de la comunidad”, dijo Daniel Mamaní por CANAL 9 MULTIVISIÓN, quien se mostró preocupado al respecto.

Seguidamente, el médico pidió a la comunidad conciencia para evitar una situación de igual magnitud a la del año pasado. “Agradecemos que los chicos puedan volver a la escuela, pero creo que depende de toda la comunidad el cuidado que debe haber para evitar la situación que vivimos el año pasado. Si la comunidad no acompaña esto va a ser grave, la gente tiene que aprender a cuidarse. Las situaciones edilicias no tienen paredes de goma, no podemos seguir poniendo más camas y más pacientes; la sociedad tiene que aprender que se tiene que cuidar, que vamos a seguir con el coronavirus y cuidarse. El sistema de Salud está en alerta, porque estamos ante una situación social que se debería haber evitado”, explicó.

“Esta realidad la gente ya la vivió, hemos perdido seres queridos, pero vemos que muchos se han relajado. Todo el mundo ha viajado, ha salido a carnavalear, todos tenemos derechos a descansar, pero tenemos que pensar que al sistema sanitario hay que cuidarlo. Hoy corre peligro la fuente laboral que estaba en peligro el año pasado. Estamos volviendo al estrés sanitario que tuvimos en junio”, añadió Mamaní, al referirse a la falta de cuidado que se presenta en la provincia.

Finalmente, el médico consideró que si la gente no respeta las normas “no hay sistema que aguante”. “El sistema sanitario está en alerta, no podemos volver a lo que pasó el año pasado”, finalizó.