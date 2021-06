ALBERTO FERNÁNDEZ: “AHORA ME PIDEN QUE CONSIGA LA SEGUNDA DOSIS DE VENENO”

El presidente Alberto Fernández se involucró de lleno en la campaña electoral con un discurso que incluyó fuertes críticas a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio, entre otros referentes de la oposición que podrían competir este año en los comicios legislativos.

Además, se refirió irónicamente a la polémica por las demoras en el arribo de la segunda dosis de la vacuna de Sputnik V: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”.

“Lo escuchaba el otro día al ex presidente decir que yo no entendía, que no sabía negociar… Mire, Macri, yo hago esto porque defiendo a los argentinos, usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”, resaltó.