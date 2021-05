Escoltado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Fernández aseguró: “ Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias ”.

“ Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso ”, agregó.