ALBERTO FERNÁNDEZ BUSCARÁ QUE LA REFORMA JUDICIAL SE APRUEBE ANTES DE FIN DE AÑO

Voceros del Gobierno confirmaron que el proyecto de reforma judicial está listo para ingresar al Congreso de la Nación, más específicamente al Senado, luego de los retoques que el Presidente realizó ayer domingo por la tarde en la Residencia de Olivos. Sin embargo, todavía se va a demorar unos días más y será enviado para el final de la semana.

Además, quedó conformado el consejo de asesores que estará a cargo de la reforma de la Corte Suprema, los cambios en el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la instauración de juicios por jurados.

Tal como anticipó Infobae, los once nombres son: Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, Inés Weinberg de Roca, ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, Gustavo Ferreyra, constitucionalista, Marisa Herrera, experta en derecho de familia e Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las cortes de Buenos Aires, Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente.