ALBERTO FERNÁNDEZ: “LE PEDÍ LA RENUNCIA CON DOLOR A GINÉS PERO LO QUE HIZO ES IMPERDONABLE”

El presidente Alberto Fernández le exigió el viernes la renuncia al ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en medio del escándalo que esa misma mañana había estallado y que versaba sobre la instalación de un supuesto “vacunatorio VIP” contra el coronavirus Covid-19 en la sede de la cartera de Salud.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, aseguró Fernández.

Según contaron desde el entorno del mandatario, Fernández se enteró sobre el operativo irregular de vacunación realizado en el ministerio de Salud el jueves por la noche, mientras cenaba en Olivos con el ministro de Economía Martín Guzmán.

Furioso, Fernández se comunicó con Ginés quien le admitió lo que estaba sucediendo aunque no lo consideró grave. Alegó que él mismo había viajado a Entre Ríos el jueves y que el operativo fue dinamizado por su asesor y sobrino Lisandro Bonelli, “un muchacho poco confiable” según indicaron desde la Casa Rosada.

“Fernández cuestionó acremente la vacunación, un hecho inmoral. Acotó que la maniobra estaba condenada a ser difundida. Existe un Registro único en el que constan los nombres de las personas vacunadas, su número de documento, fecha de inoculación y vacuna aplicada Es imprescindible para saber y programar la segunda dosis. Es público, de sencillo acceso”.

Ginés habría expresado dudas acerca de la publicación en Clarín. Su CEO, José Antonio Aranda, le habría pedido ser vacunado, aunque esperaría a que llegara una partida de AstraZeneca, ya que desconfiaba de la Sputnik V.

En ese ínterin, el presidente reclamó a González García informes por escrito de lo realizado y una nómina de las personas vacunadas.

Desde ese momento la suerte de Ginés estuvo echada. “Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios” afirmó el presidente.

En la mañana del viernes se presentó el Consejo Económico Social (CES), el presidente vivió un rato de distensión lanzando una iniciativa en la que cifra altas esperanzas. A la salida le informaron sobre las declaraciones radiales del periodista Horacio Verbitsky quien contó en El Destape con lujo de detalles cómo y cuándo se vacunó, hizo alarde de prolongada amistad con Ginés y apuntó también a Aranda.