Alberto Fernández: “No dudo que Cristina va a acompañar el acuerdo con el FMI”

“Seguimos trabajando para poner de pie la Argentina de las dificultades que heredamos”, enfatizó el Pr

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, conversó con periodistas vía Zoom mientras se encuentra en la Isla de Barbados concluyendo su gira presidencial y reveló que tuvo un llamado telefónico con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández contó que el llamado fue realizado cuando se encontraba en China y que fue para “contarle cómo seguíamos con el acuerdo del FMI”, días después de la llamativa renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Hablé con Cristina cuando estaba en Beijing. No tengo dudas de que nos van a acompañar. No le asigno importancia a las especulaciones”, contó el Presidente.

“Seguimos trabajando para poner de pie la Argentina de las dificultades que heredamos, algunas con una mirada y otras con otra, pero con el denominador común de querer hacer lo mejor para la Argentina. Escucho y presto atención a todos, también a Cristina. Desde acá lo que veo es que Argentina no entiende que el mundo es otro. No lo entienden a veces los medios. He leído que le mordí las manos a quien me ayudó. Sé quién hizo mucho para que el préstamo sea dado, es el gobierno anterior. No lo digo yo, lo dice el FMI. Por lo tanto, en esa lógica binaria que muchas veces hay en Argentina sería buenísimo que miren al mundo y vean cómo funciona”.