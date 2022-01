Alberto Fernández sobre la negociación con el FMI: “Este acuerdo no impacta en los servicios públicos”

El Presidente anunció los resultados de las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Tenemos un acuerdo razonable”, sentenció.

“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Así comenzó el presidente Alberto Fernández su mensaje grabado desde la residencia de Olivos sobre el entendimiento al que se llegó con el organismo internacional. No dio precisiones sobre los alcances el arreglo.

Minutos después, a las 10,15, en el Ministerio de Economía el ministro Martín Guzmán y el jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur darán una rueda de prensa.

Fernández aseguró que el acuerdo no dispone “saltos devaluatorios” y se mostró optimista porque “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”.

En su mensaje, de cinco minutos, Fernández afirmó que el pacto “no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”. Y aseguró que, “además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”. Fue entonces cuando afirmó que: “Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, mencionó en otro de los tramos. Al tiempo que prometió “la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social”.