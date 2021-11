ALEC BALDWIN HABLÓ POR PRIMERA VEZ TRAS LA MUERTE DE HALYNA HUTCHINS: «ERA MI AMIGA»

“No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. El departamento del Sheriff de Santa Fe me ordenó que no puedo hacer declaraciones”, aclaró en primer lugar frente a un grupo de periodistas desde Manchester.

“Es una investigación sobre una persona muerta. Ella era mi amiga, ¡ella era mi amiga! El día que llegué a Santa Fe para empezar el rodaje, la llevé a cenar con Joel, el director”, contó Baldwin.

“Éramos un equipo muy bien aceitado rodando una película juntos y entonces ocurrió este horrible suceso”, agregó sobre la relación que mantenía con Hutchins.

El actor también contó algunos detalles sobre su encuentro con el esposo de Halyna y su pequeño hijo de 9 años: “Me reuní con su esposo Matthew y su hijo. No sabría cómo describirlo. Están mortificados… El hombre está abrumado por el dolor”.

“Hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Esto es uno en un billón. Es una muerte en un billón y por eso está en shock. Tiene un hijo de 9 años. Estamos en contacto constante por él porque estamos muy preocupados por su familia y su hijo”, consideró.