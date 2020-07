ALEXANDER CANIGGIA SE COMPRÓ UN AUTO DE LUJO Y ROMPIÓ LA CUARENTENA PARA PROBARLO

Una vez más, Alexander Caniggia dio la nota a lo largo de esta cuarentena. A fines de marzo, cuando recién comenzaba el aislamiento, social y preventivo en la Ciudad de Buenos Aires, el mediático fue demorado por trasladarse junto a su novia. Luego de cuatro meses, el joven volvió a incumplir la normativa.

En esta oportunidad, se lo vio al hijo de El Pájaro Caniggia en su auto nuevo, contento por haberse comprado un Mustang en plena pandemia, aunque no todo salió bien, ya que Alex fue visto probando su nuevo vehículo en una calle desértica, pidió que lo filmaran y subió el video a Instagram.

“En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para, me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para los ‘barats’ yo promuevo”, escribió el joven en el epígrafe del video que compartió en sus redes.

No obstante, el mediático no estaba solo, sino más bien se mostró junto a uno de sus amigos con el que claramente no estaban respetando la distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias al subir a un auto.

Por su parte, Alex se había burlado de la Policía Federal tiempo atrás, al compartir una postal donde se ve a una caricatura escapando de la policía.

En la oportunidad escribió: “Tanto me van a envidiar?… Los barats me intentan copiar… A ellos habría que espiar… La policía me quería custodiar porque solo compré sushi y caviar”.