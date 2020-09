ALIVIO PARA BOCA: LOS JUGADORES QUE SIGUEN DANDO POSITIVO PODRÁN IR A PARAGUAY

Luego de algunas horas convulsionadas en el mundo Boca por los jugadores que siguen dando positivo a los testeos de coronavirus, finalmente llegó algo de tranquilidad. Conmebol y el Ministerio de Salud de Paraguay autorizaron al Xeneize a viajar al vecino país con los jugadores que tienen el alta médica pero siguen dando positivo en los testeos. De esta manera, Russo tendrá prácticamente a todo el plantel a su disposición para el duelo del jueves ante Libertad en el reinicio de la Libertadores.

El club consultó a la Conmebol, a que su vez derivó esa inquietud al Ministerio de Salud de Paraguay, que finalmente le dio marco oficial al permiso. Así, autorizó a que la delegación xeneize cruce la frontera aun con integrantes que todavía no son negativos. “Vamos a viajar normal con el protocolo que estableció la Confederación Sudamericana”, aseguran en Brandsen 805.

¿En qué se ampara el pedido de Boca? En los protocolos de alta aprobados por la OMS. Ahí se indica que una persona que dio positivo estará autorizado a viajar de un país a otro una vez que haya atravesado el período de cuarentena y ya no tenga ningún síntoma. De esta manera, los jugadores del Xeneize que reúnen esa condición no sólo estarían habilitados para volar a Asunción sino también para jugar, ya que la Conmebol dará curso a partir del ok de las autoridades paraguayas.

Por lo tanto, la gestión que inició Boca resultó exitosa y este miércoles, a las 19, el plantel de Russo (con o sin el DT) podrá subirse al avión para disputar el partido ante Libertad, que se jugará el jueves a las 21. Para eso, el Xeneize deberá acompañar una historia clínica de aquellos jugadores que todavía sean positivos no contagiantes en los cuales se especifique, justamente, que ya atravesaron la cuarentena sin problemas y que ya no contagian.