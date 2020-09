ANDY KUSNETZOFF SE RECUPERÓ DEL COVID

Las primeras alarmas sonaron con timidez para Andy Kusnetzoff mientras trabajaba en la misión solidaria de Radio Metro el 11 de julio pasado. Un poco de tos y no mucho más. Al día siguiente fue a hacerse el hisopado de coronavirus pensando que cumpliría con el trámite y regresaría a su hogar. Estaba equivocado: el resultado positivo estaba acompañado por una neumonía y debía quedar internado. Fueron unos días de incertidumbre, pero afortunadamente su evolución fue rápida, no debió enfrentar mayores complicaciones y una vez que recibió el alta se aisló de manera voluntaria para no contagiar a su familia.