ANDY KUSNETZOFF TIENE CORONAVIRUS: “EL SÁBADO ME EMPECÉ A SENTIR MAL”

Andy Kusnetzoff confirmó hoy en radio Metro que se contagió de coronavirus.

El conductor de “Perros de la calle” y “Podemos Hablar” salió al aire desde la clínica donde acababan de darle el resultado.

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, dijo Andy en charla con sus compañeros.