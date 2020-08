ANTONIO MAROCCO: “ES INEVITABLE QUE LAS FAMILIAS SE REÚNAN EN SALTA”

El vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, explicó que hay una medida que prohíbe las reuniones familiares a nivel nacional, pero que “es inevitable que las familias se reúnan en Salta”.

El funcionario estuvo presente en el acto en conmemoración al paso a la inmortalidad del General José de San Martín y se refirió a las restricciones que se aplican en la provincia. Por Canal 9 Multivisión, Marocco señaló que “no se puede cortar la libertad de la gente”.

“Es inevitable que una familia se reúna”, aseguró Marocco y aceptó abiertamente que se encontró con sus nietos y familiares por el Día del Niño durante el domingo. “La única vacuna que existe hasta hoy es el cuidado, no salir, no reunirse con personas que no cumplen las medidas de seguridad, son cuestiones en las que nos apoya la gran mayoría”, sostuvo.

“No podemos andar con la Policía por detrás de la gente, porque la gente tiene un derecho a la libertad. Lo que pedimos es que nos cuidemos entre todos. El DNU que prohibió las reuniones fue prorrogado por el Gobierno nacional, pero seguramente vamos a ir viendo cómo va a seguir en Salta”, concluyó.