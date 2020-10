ANTONIO MAROCCO: “HAY CONSENSO Y ESTOY DE ACUERDO EN ELIMINAR LAS PASO”

El vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, explicó que el Senado vuelve a sesionar con una agenda nutrida, debido a que el trabajo legislativo se vio afectado por la vuelta a fase 1 en Salta Capital. Además, el presidente del Senado provincial se refirió a la reforma política. “Hay consenso y estoy de acuerdo en eliminar las PASO“, dijo Marocco.

“Hoy vuelve a sesionar el Senado de la Provincia con una agenda muy nutrida tras un mes de ausencia, debido al retorno a fase 1 y a que parte del personal de asistencia se encontraba aislado por precaución”, indicó el vicegobernador por Canal 9 Multivisión, quien se mostró optimista por volver a la actividad en el recinto.

“ESTE ES EL MOMENTO DE TRATAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL”

Sobre la posibilidad de reformar la Constitución provincia, Marocco señaló: “Hace días tuve una expresión pública respecto a esto, esto va de la mano de la reforma de la Constitución que propuso el gobernador. Hay mucha receptividad en la sociedad en su conjunto, debemos sentarnos en un mes, para ver cómo hacemos, de la mejor manera posible, una reforma de la Constitución que nos contenga a todos, es el momento de rediscutir la sociedad que queremos todos”.

“Hay consenso de levantar las PASO y yo coincido. Hay una conflictividad de aplicación de la ley, salimos del Tribunal Electoral de la Provincia para ir al Juzgado Federal, estamos buscando el sentido de ver cómo podemos volver a organizar a los partidos políticos, a los frentes políticos, para que puedan expresarse con sus elecciones partidarias”, concluyó.

Finalmente, Antonio Marocco explicó que no se puede detener el desarrollo de la sociedad por la pandemia. “Debemos atender la pandemia con todo lo que significa, cuidar la vida humana, eso no significa que no atendamos otros temas. No solo es pandemia, no solo es Seguridad, el Estado es varias cosas”, cerró.