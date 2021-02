ANTONIO RÍOS RECORDÓ SU DURA INFANCIA: “TENÍA 7 AÑOS, MI PAPÁ HIZO UNOS CAJONCITOS Y DIJO ‘MUCHACHOS, A LUSTRAR ZAPATOS’”

Invitado al programa de Jey Mammon en América, Antonio Ríos contó detalles de su difícil infancia. Hoy reconocido y famoso músico, comenzó a trabajar cuando era un nene lustrando zapatos. Además, develó que estuvo a punto de ser futbolista profesional pero que al momento de elegir, optó por el escenario.

“Mi infancia fu muy difícil, me gustaba jugar al fútbol, estuve a punto… (de jugar profesionalmente en primera) pero cuando se dio, ya venía vocalizando. Estaba en el Porvenir y me llamaron de Racing y no me quisieron dar el pase. Después me dediqué a la música hasta que me casé y me cortaron las alas”, dijo en tono de chiste el hombre que tuvo nada más ni nada menos que cinco esposas y es padre de 19 hijos.

El intérprete de “Nunca me faltes” comenzó a cantar a los 13 y triunfó más de dos décadas después, a los 35. Pero su primer trabajo fue a los siete años. “Mi papá hizo unos cajoncitos y dijo ‘muchachos, tienen que ayudarme, a lustrar zapatos’”, recordó la charla con su padre.

En ese momento él, con sus hermanos y su papá habían venido del interior a Buenos Aires: “Yo tenía siete, mi hermano 8 y el mayor 10, mi viejo vino porque lo rajaron de la fábrica donde trabajaba, consiguió casa pero no laburo, vinimos igual, hacia changas. Nosotros íbamos a lustrar zapatos a la noche a un lugar donde tocaban Palito Ortega, Sandro. No les lustré e ellos, ya eran figuras”.

En una entrevista que brindó hace un tiempo a Teleshow, recordó: “Mi familia era muy humilde. Hemos pasado bastantes cosas tristes cuando éramos chiquitos. Mi viejo estaba solo y nosotros éramos cinco. Él trabajaba y mi hermana mayor también, en una casa de familia. En mi casa pasábamos mucho frío”.

Su papá llegó a verlo triunfar en la música: “Estaba orgulloso. Lloraba y me decía algo muy bueno que siempre lo recuerdo: ‘Ahora que sos famoso no te olvides nunca que la plata va en el bolsillo. No cambies nunca el corazón. Sé siempre igual’”. En ese sentido, aseguró que aunque ganó y perdió mucho, “gracias a Dios” nunca se desvió de su camino.

Con la primera plata que ganó fuerte como músico, Ríos hizo su casa. En un momento también, a raíz de malos consejos, quiso hacer una compañía discográfica: “Quería ayudar a todos los chicos que recién comenzaban. Y me fundí, no pude administrarlo. Tuve que seguir. Si yo me tiraba a deprimirme, era peor”.

Luego de años de carrera reflexionó y aseguró que la fama le “dio todo” ya que era lo que él quería y que si bien lo sacó de una vida más tranquila, también lo sacó de tener que trabajar 14 horas por día.