ANUNCIAN REUNIÓN ENTRE MESSI Y EL BARCELONA PARA “UNA SALIDA DECOROSA”

Lionel Messi y la cúpula dirigencial del FC Barcelona se reunirían en los próximos días para resolver, de la manera más decorosa posible, la salida del argentino del club. Esto es: Messi lograría irse y el blaugrana recibiría una compensación económica. Todos contentos.

Como las dos partes saben que este final no le conviene a nadie, la idea es que los abogados lleguen a un acuerdo. El Barcelona intentará hacer valer que el argentino de 33 años tiene un contrato vigente que finaliza en junio de 2021 y una cláusula de rescisión de 700.000.000 de euros. Mientras que del lado de Leo buscarán mostrar los contratos que marcan que él podía irse al final de esta temporada con el pase libre, aunque su deseo es tratar de encontrar un punto de equilibrio.

Mientras duren estas reuniones, Leo no se pronunciará. Si bien se había generado una gran expectativa entre los hinchas del Barcelona y en el mundo entero, habrá que seguir aguardando para la palabra oficial del rosarino.

Los motivos de esta decisión no son contrapuestos a lo anunciado ayer. Leo tiene la firme determinación de hablarle a los hinchas del Barsa, pero cree que en estos momentos no sería indicado, ya que hay una negociación por su salida y también charlas para ver cuál será su destino. Manchester City pica en punta, pero no hay que descartar al PSG ni al Inter, quienes ya se están moviendo y haciendo sus ofertas.

Hoy por hoy el panorama comprende una salida de Lionel que comprenda menos de la mitad de la cláusula de recisión. Es decir que el club que pretenda hacerse con sus servicios debería poner entre 250 y 300 millones de euros. Esa es la propuesta que buscará lograr el Barcelona, para tener una salida un poco más decorosa de lo que ha sido, sin dudas, la noticia deportiva del siglo XXI.