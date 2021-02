POLÉMICA EN TARTAGAL: DESPLAZARÁN AL GERENTE DEL HOSPITAL JUAN LÓPEZ

El ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, informó que la Sindicatura General de la Provincia investigó presuntas irregularidades administrativas en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Por este motivo, la cartera sanitaria le sugirió a Juan López, gerente del nosocomio, que deje su cargo. Otra polémica hace arder a la ciudad del norte de Salta.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, el ministro de Salud explicó que le sugirió al doctor Juan López, gerente del hospital de Tartagal, que deje su cargo. El motivo de la sugerencia tiene que ver con presuntas irregularidades que detectó la Sindicatura General de la Provincia, por acciones administrativas irregulares.

“Se le ha comunicado esta situación al doctor López. La copia del informe final está en la Fiscalía de Estado y avanzamos con los pasos administrativos. El doctor debería dar un paso al costado, se está pensando en un reemplazante, porque, con los sumarios administrativos que se han denunciado, no queda otra”, detalló Esteban al respecto.

En este contexto, el médico sostuvo que el doctor Santiago Payo – nombrado en el audio de la diputada Gladys Paredes – podría ser un buen candidato para la Gerencia del hospital Juan Domingo Perón. Respecto a los insultos de la legisladora en su contra, Juan José Esteban indicó que no la va a denunciar porque ya pidió disculpas públicamente. “Lamentablemente me agravió públicamente de forma innecesaria, yo simplemente me limité a esperar el fallo, ya lo tenemos y vamos a avanzar dentro del marco legal. Le iba a mandar una carta documento y como ya hizo las disculpas públicas, no lo hice”, señaló.

