ARGENTINA EN PANDEMIA: INDUSTRIAS EN CRISIS

José Urtubey, referente de la UIA dijo que la crisis se refleja en el tipo de cambio, en el dólar. “Fue una semana muy difícil que refleja la poca cantidad de dólares en la reserva nacional, limitándolo al 40%” puntualizó.

“Argentina hizo un enorme esfuerzo para no entrar en default, las empresas también tienen que hacer lo mismo”.

“Estamos atravesando una crisis superior al año 2001” enfatizó.

Urtubey se refirió al aislamiento social, preventivo y obligatorio señalando que entre todos se deben buscar las mejores herramientas en un consenso, pero esto no puede detener al comercio, a las industrias y al turismo.

A través de un contacto directo con la universidad de Oxford, Urtubey tuvo la confirmación de que recién a mediados del 2021 van a estar disponibles las vacunas contra el Covid 19 para su comercialización, pero no se puede esperar tanto para una reactivación económica.

“Es muy importante saber que vamos a tener que convivir con el virus” remarcó.

“El sistema de infraestructura sanitaria no estaba preparada para una pandemia de este tipo, pero no podemos seguir paralizando cuestiones básicas para la economía. No podemos basar la economía en el asistencialismo” aseveró.

El empresario indicó que “ya entramos a la pandemia con una crisis, con inflación del 40% y con deudas”.

Además enfatizó que en la Argentina hay un 45% que está en negro. Con éstos números se avizora una salida lenta.

“Para que el mundo se equipare a lo que era antes de la pandemia va a tener que circular masivamente la vacuna” volvió a insistir.

“Es una situación difícil que necesita soluciones drásticas, hay que salir de la especulación de corto plazo, hay que recurrir al desarrollo” planteó, argumentando que el desequilibrio macroeconómico, eso se esta viendo con el dólar, por el debilitamiento del peso, y eso es lo que hay que revertir.

Ante este panorama Urtubey dio una buena noticia: “Vamos a tener 3 años de buen precio en materia prima, hay que aprovechar ese momento”.

En otro orden de cosas, al ser consultado por la actitud escandalosa del diputado nacional Juan Ameri, el empresario opinó diciendo: “Es totalmente indecoroso, un papelón, yo no sabía quién era esta persona, ese es el problema del sistema electoral, ese es el problema de tener listas sabanas. Es absolutamente repudiable lo que hizo este señor, tiene que llevarnos a los argentinos a fijarnos en el sistema electoral y fijar pautas para que esto no suceda” enfatizó.