Argentina frena la compra de vacunas para utilizar el stock disponible

El Ministerio de Salud de la Nación encara desde este 2022 una nueva estrategia sanitaria para combatir la pandemia de coronavirus: por primera vez busca “frenar” el arribo de dosis al país ante el importante stock que ya tiene la Argentina.

La información fue confirmada por la propia ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, que informó que su cartera está regulando el envío de las vacunas Sputnik V, Pfizer, Moderna y CanSino. “La Federación Rusa no es que no manda vacunas porque no quiere, sino que la Argentina le pidió que no nos envíe porque tenemos stock. Tuvimos una reunión en relación a eso y aún nos quedan 9,5 millones de dosis del contrato vigente”, señaló la funcionaria.

Vizzotti confirmó que el pedido se extendió al resto de los proveedores de vacunas y que la nueva estrategia de recepción de sueros obedece a que “administrar” las dosis tiene dificultades y que buscan evitar que permanezcan en galpones sin usarse y puedan vencer.