ARGENTINA SE PREPARA PARA VISITAR A PARAGUAY

La Albiceleste enfrentará al conjunto guaraní este jueves en el que será el primero de sus tres compromisos por la triple fecha de Eliminatorias de octubre

Si bien no hay certezas y Scaloni planificará un breve trabajo táctico con el que definirá el once, los que se perfilan de cara al siguiente cotejo son los mismos que iniciaron en la final de la Copa América ante Brasil. Es decir Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. El que arrastra molestias en un tobillo es el Huevo Acuña, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió llamar a Facundo Medina. En caso de que el ex Ferro y Racing no esté al 100%, quien estará desde el minuto cero es Nicolás Tagliafico.