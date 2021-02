ASÍ SE JUEGA LA PRIMERA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

El viernes de la semana que viene comenzará la nueva Copa de la Liga Profesional. El nuevo torneo, que tiene validez de Copa Nacional, fue sorteado el miércoles y ya se conocen los días y horarios para la jornada inicial.

Boca jugará de local ante Gimnasia desde las 19.20, mientras que River visitará a Estudiantes desde las 21.30. Como ya se comunicó, el único partido postergado es el de Sarmiento y Platense, siendo que ambos equipos llegaron recientemente a la divisional.

La fecha completa:

Viernes 12 de febrero:

19.15 Banfield vs Racing – Zona A

21.30 Unión vs Atlético Tucumán – Zona B

21.30 Central Córdoba vs Colón – Zona A

Sábado 13 de febrero:

17.10 Aldosivi vs Godoy Cruz – Zona A

17.10 Talleres vs Patronato – Zona B

19.20 Vélez vs Newell’s – Zona B

21.30 San Lorenzo vs Arsenal – Zona A

Domingo 14 de febrero:

17.10 Defensa y Justicia vs Huracán – Zona B

19.20 Boca vs Gimnasia – Zona B

21.30 Estudiantes vs River – Zona A

Lunes 15 de febrero:

19.15 Rosario Central vs Argentinos – Zona A

21.30 Independiente vs Lanús – Zona B

Postergado:

Platense vs Sarmiento – Intezonal