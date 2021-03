ASÍ SE JUEGA LA SEXTA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

La Copa de la Liga Profesional comienza esta noche su sexta fecha, con la particularidad de que desde este fin de semana se acaba el horario de verano y se podrán jugar partidos antes de las 4 de la tarde.

La fecha comenzará con un duelo que promete: hoy a las 21:15 se verán las caras en Santiago del Estero Central Córdoba y Estudiantes, dos de los equipos que animan la Zona 1. Además, mañana se jugará el clásico interzonal entre Banfield y Lanús a las 16:15 en el Florencio Sola.

Otro de los partidos destacados de la fecha es el cruce de líderes de la Zona 2: a las 18:30 del sábado Vélez recibirá a Independiente en el Amalfitani. Además, River visitará a Godoy Cruz a las 21:00 en Mendoza.

Por último, el domingo San Lorenzo recibirá a Aldosivi en el Nuevo Gasómetro, Boca será local en la Bombonera de Talleres de Córdoba y el lunes Racing enfrentará a Argentinos en Avellaneda.

Copa de la Liga Profesional – 6º fecha – Partidos:

Viernes:

19:00: Newell’s vs Unión – Zona 2

21:15: Central Córdoba vs Estudiantes – Zona 1

Sábado:

14:00: Patronato vs Huracán – Zona 2

14:00: Gimnasia vs Atlético Tucumán – Zona 2

16:15: Banfield vs Lanús – Interzonal

18:30: Vélez vs Independiente – Zona 2

21:00: Godoy Cruz vs River – Zona 1

Domingo:

14:00: Sarmiento vs Defensa y Justicia – Zona 2

16:15: Colón vs Rosario Central – Zona 1

18:30: San Lorenzo vs Aldosivi – Zona 1

21:00: Boca vs Talleres – Zona 2

Lunes:

19:00: Arsenal vs Platense – Zona 1

21:15: Racing vs Argentinos – Zona 1

Posiciones – Zona 1:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Colón 15 5 5 0 0 12 1 +11 2 Estudiantes 10 5 3 1 1 9 3 +6 3 Central Córdoba 10 5 3 1 1 9 6 +3 4 Banfield 8 5 2 2 1 5 4 +1 5 Racing Club 8 5 2 2 1 5 4 +1 6 River Plate 7 5 2 1 2 6 4 +2 7 Godoy Cruz 7 5 2 1 2 7 8 -1 8 Rosario Central 7 5 2 1 2 6 8 -2 9 Argentinos 6 5 2 0 3 4 5 -1 10 San Lorenzo 5 5 1 2 2 3 8 -5 11 Aldosivi 4 5 1 1 3 8 8 0 12 Platense 4 5 1 1 3 3 7 -4 13 Arsenal 0 5 0 0 5 2 14 -12

-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.