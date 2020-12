ASÍ SE JUEGA UNA NUEVA FECHA DE LA COPA DIEGO MARADONA

Hoy comienza la segunda fecha de la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona. Entre los duelos más destacados cabe mencionar el clásico entre Independiente y Boca que se jugará el domingo a las 19:20 en Avellaneda y la visita de River a cancha de Huracán también el domingo, pero a las 21:30.

Por otro lado se enfrentarán en un duelo interesante Talleres y Atlético Tucumán en Córdoba el lunes a las 21:30; mientras que habrá duelo de semifinalistas de Copa Sudamericana, cuando Lanús reciba a Defensa y Justicia el domingo a las 17:10.

Copa Diego Armando Maradona – Segunda fase – 2º fecha:

Zona Campeonato “A”:

Viernes 21:10: Arsenal vs Argentinos

Domingo 19:20: Independiente vs Boca

Domingo 21:30: Hurcán vs River

Zona Campeonato “B”:

Sábado 19:20: San Lorenzo vs Colón

Sábado 21:30: Talleres vs Atlético Tucumán

Lunes 21:30: Banfield vs Gimnasia

Zona Complementación “A”:

Sábado 17:10: Patronato vs Aldosivi

Domingo 17:10: Lanús vs Defensa y Justicia

Lunes 19:20: Rosario Central vs Unión

Zona Complementación “B”:

Sábado 17:10: Godoy Cruz vs Newell’s

Domingo 19:20: Estudiantes vs Racing

Lunes 19:20: Central Córdoba vs Vélez