ASÍ SERÁ LA SEMANA DE COPAS PARA LOS EQUIPOS ARGENTINOS

Comienza la penúltima semana de la fase de grupos en las copas Libertadores y Sudamericana y nuevamente habrá actividad para los 13 equipos argentinos entre martes y jueves. Será una semana clave, donde algunos podrán inscribir su nombre en octavos de final y otros buscarán no quedar eliminados.

Todo comenzará hoy, donde por Libertadores se presentan Racing y Defensa y Justicia y por Sudamericana Independiente y Talleres.

La Academia puede meterse en octavos si vence a San Pablo o empata con los brasileños y pierde Rentistas; mientras que el Halcón visita a Palmeiras y con un triunfo y una derrota de Independiente del Valle también se clasificará.

El Rojo, en tanto, recibe a Bahía que tiene la misma cantidad de puntos, por lo que una victoria lo dejaría virtualemente clasificado (sólo avanza el primero de cada grupo). La T por su parte, está obligado a vencer a Bragantino, ya que si empata o pierde y gana Emelec, quedará eliminado.

La agenda semanal de los equipos argentinos:

Martes:

19:15: Palmeiras (Brasil) vs Defensa y Justicia – Copa Libertadores – Grupo A

19:15: Independiente vs Bahía (Brasil) – Copa Sudamericana – Grupo B

21:30: San Pablo (Brasil) vs Racing – Copa Libertadores – Grupo E

21:30: Talleres vs Bragantino (Brasil) – Copa Sudamericana – Grupo G

Miércoles:

19:00: Vélez vs Unión La Calera (Chile) – Copa Libertadores – Grupo G

19:15: Wilstermann (Bolivia) vs Arsenal – Copa Sudamericana – Grupo C

21:00: River vs Independiente Santa Fe (Colombia) – Copa Libertadores – Grupo D

21:30: Rosario Central vs Huachipato (Chile) – Copa Sudamericana – Grupo A

Jueves:

19:00: Argentinos vs Atlético Nacional (Colombia) – Copa Libertadores – Grupo F

19:15: 12 de Octubre (Paraguay) vs San Lorenzo – Copa Sudamericana – Grupo A

19:15: Newell’s vs Palestino (Chile) – Copa Sudamericana – Grupo F

21:00: Boca vs Barcelona (Ecuador) – Copa Libertadores – Grupo C

21:30: Lanús vs La Equidad (Colombia) – Copa Sudamericana – Grupo H