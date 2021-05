ASÍ SERÁ LA SEMANA DE COPAS PARA LOS EQUIPOS ARGENTINOS

Comienza una nueva semana de competencias internacionales para los 13 equipos argentinos que participan de las copas Libertadores y Sudamericana. Nuevamente la acción será entre martes y jueves y se viene un fecha clave para muchos, donde algunos pueden dar un paso fundamental hacia la clasificación y otros hasta pueden quedar eliminados.

La agenda será así:

Martes:

19:15: Santos vs Boca – Copa Libertadores – Grupo C

21:30: Sporting Cristal vs Racing – Copa Libertadores – Grupo E

21:30: Talleres vs Deportes Tolima – Copa Sudamericana – Grupo G

21:30: City Torque vs Independiente – Copa Sudamericana – Grupo B

Miércoles:

19:00: Argentinos vs Universidad Católica – Copa Libertadores – Grupo F

19:15: Ceará vs Arsenal – Copa Sudamericana – Grupo C

21:00: Junior vs River – Copa Libertadores – Grupo D

21:30: San Lorenzo vs Rosario Central – Copa Sudamericana – Grupo A

23:00: Universitario vs Defensa y Justicia – Copa Libertadores – Grupo A

Jueves:

19:00: Vélez vs Liga de Quito – Copa Libertadores – Grupo G

19:15: Gremio vs Lanús – Copa Sudamericana – Grupo H

21:30: Libertad vs Newell’s – Copa Sudamericana – Grupo F