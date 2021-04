ASÍ SERÁ LA SEMANA DE LOS ARGENTINOS EN LAS COPAS INTERNACIONALES

Comienza mañana la segunda semana de acción para los equipos argentinos en las copas Libertadores y Sudamericana. Los 13 equipos que participan de las competencias continentales disputarán desde el martes y hasta el jueves la segunda fecha de la fase de grupos. Este es el cronograma:

Copa Libertadores:

Martes:

19:15: Liga de Quito (Ecuador) vs Vélez – Grupo G

21:30: Boca vs Santos (Brasil) – Grupo C

Miércoles:

19:00: Defensa y Justicia vs Universitario (Perú) – Grupo A

21:00: River vs Junior (Colombia) – Grupo D

Jueves:

19:00: Racing vs Sporting Cristal (Perú) – Grupo E

19:00: Universidad Católica (Chile) vs Argentinos – Grupo F

Copa Sudamericana:

Martes:

21:30: Arsenal vs Ceará (Brasil) – Grupo C

Miércoles:

19:15: Independiente vs City Torque (Uruguay) – Grupo B

21:30: Rosario Central vs San Lorenzo – Grupo A

21:30: Tolima (Colombia) vs Talleres – Grupo G

Jueves:

21:30: Lanús vs Gremio (Brasil) – Grupo H

21:30: Newell’s vs Libertad (Paraguay) – Grupo F